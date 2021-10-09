السبب وراء إرتفاع أسعار المحروقات..

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اعتبر ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في تصريح تلفزيوني، أنّ "أسعار البنزين ستتغير ومن المرجح أنّها سترتفع، لأنّ الدولار ارتفع ووصل إلى عتبة الـ20 ألف ليرة، وهذا الإرتفاع في سعر الصرف هو أمر خطير، ويجب أن يكون هناك سقف لسعر الدولار ولا يجب أن يكون المواطن لعبة بين أيدي المتلاعبين بسعر الصرف".

وشدد أبو شقرا في تصريحه على أننا "نحن لا نتحمل أية مسؤولية في ارتفاع الأسعار، ولا يحملنا أحد المسؤولية، فوزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار جدول الأسعار".

وأضاف ممثل موزعي المحروقات في لبنان: "نطالب بحقوق نقاباتنا وحقوق المواطنين ويجب أن تتأمن البضائع كي يكون المواطن ميسرًا ولا تعود طوابير السيارات إلى المحطات".