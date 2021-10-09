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الشيخ نعيم قاسم: هذا هو المسبب في شلل الاقتصاد اللبناني!

9
OCTOBER
2021
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أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم , في كلمة له اليوم , أن الحصار الذي تفرضه الإدارة الأميركية هو السبب في حالة الشلل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني".

وقال قاسم: “إن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على لبنان وأفشلت النظام المصرفي ومنعت التعامل مع دول كثيرة على الرغم من ظروفنا الصعبة وأقرت قانون قيصر لمنع التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجارة الطبيعية والشقيقة سورية، وهذه الإدارة تؤكد كل مرة تدخلها في الشؤون اللبنانية وتنفق أموالاً طائلة من أجل تخريب لبنان ومواجهة المقاومة”.

وأوضح قاسم أن كل المعطيات الحالية تبرهن أن المخططات الأميركية فشلت في المنطقة مشدداً على أن المقاومة والشعب اللبناني يقفون في وجه التدخلات الأمريكية وسيفشلون كل محاولات الضغط على المقاومة.

بدوره دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح اليوم إلى “نزع وصاية واشنطن عن لبنان لأن مزيداً من هذه الوصاية يعني إفقار لبنان وتجويع شعبه وفرط عقد دولته وإنهاء كيانه”.

وأشار قبلان إلى أن "الشعب اللبناني لن يقبل مزيداً من الجرائم وموجات الإفقار والارتباط المجنون بواشنطن وسيواجه كل هذه المحاولات والضغوط".

 

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