قبلان: للتمرد على واشنطن والقبول بالعرض الايراني أو الروسي أو الصيني

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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بعد لقائه وفودا شعبية، أنه "من غير المقبول أبدا ترك البلد بهذه الطريقة المفجعة من الشلل والإنهيار الشامل، فمع انفصال شبكة الكهرباء اليوم وتوقف معمل الزهراني ودير عمار، يدخل البلد مرحلة الغرق ويتحول الفقراء إلى ضحايا لصالح إقطاع المال والتبعية السيئة، ومعه يتم إعلان تفليسة لبنان بطريقة ترضي واشنطن ورياض سلامة وجماعة الفواتير الخارجية".

وأضاف: "المطلوب تمرد وطني على واشنطن والقبول بالعرض الإيراني الصيني الروسي، وكل من يختار العتمة والفقر والغرق على العرض الإيراني أو الصيني أو الروسي، يمارس دور الخيانة بحق هذا الشعب المظلوم". مشيرا الى أنه "يجب نزع وصاية واشنطن عن البلد لأن مزيدا من الوصاية الأمريكية يعني إفقار لبنان وتجويع شعبه وفرط عقد دولته وإنهاء كيانه، والمرجعية السياسية التي تصر على ربط مستقبل لبنان بواشنطن إنما تدفع لبنان إلى القعر والإندثار، ولن نقبل مزيدا من جرائم العتمة والدولار وحرب الأسعار وموجات الإفقار والإرتباط المجنون بواشنطن، فيما شعبنا يلفظ أنفاسه أمام العالم".