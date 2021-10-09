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مدير عام الزراعة لويس لحود جال على احد احدث مركز توضيب المنتجات الزراعية في لبنان

9
OCTOBER
2021
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قام مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بزيارة مركز توضيب المنتجات الزراعية التابع لشركة  CMACGM و CEVA وكان باستقباله المدير الاقليمي لشركة CEVA في الشرق الاوسط السيد باسل الدباغ ومدير الشركة في لبنان والعراق السيد ايلي شمسي ومدير العمليات في الشركة المهندس مارك خزاقة والخبير الرئيسي للمشروع السيد Remi Tessier بحضور مستشار دولة الرئيس الحريري السيد فادي فواز ورئيس بلدية مجدل عنجر السيد سعيد ياسين حيث قاموا بجولة في المشروع على جميع مراحل واقسام التوضيب انطلاقاً من مرحلة استقبال المنتجات الزراعية مروراً بمرحلة الفحوصات المخبرية وعملية التوضيب وصولاً الى عمليات التخزين السليم بهدف التصدير الى الدول العربية والافريقية والاوروبية، كما اطلعوا على نظام التتبع الدقيق للمنتجات.

وقد رحب المدير الاقليمي للشركة السيد باسل دباغ باسم فريق العمل بمدير عام الزراعة المهندس لويس لحود وشكره على هذه اللفتة القيمة التي تعني كثيرا في هذه الظروف الصعبة ونوه بجهود لحود في عملية تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الاسواق المحلية والخارجية. وبعدها نوه مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود باهمية هذا المشروع واشاد بالتقنيات وبالاساليب المتطورة المتبعة مما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص واكد لحود ان وزارة الزراعة ستواكب وتدعم  كل هذه المشاريع النموذجية في كل المناطق اللبنانية لما لها من قيمة مضافة على احترام المواصفات النوعية للانتاج الزراعي وزيادة كمية الصادرات الى الاسواق الخارجية ودعا لحود اللبنانيين في الانتشار الى مواكبة وزارة الزراعة ومبادرات القطاع الخاص في لبنان عبر تسويق المنتوجات الزراعية في البلدان الخارجية واكد لحود ان وزير الزراعة عباس الحاج حسن بدأ مروحة اتصالات مع الدول الخارجية وسيقوم بجولات بهدف تذليل المعوقات امام تصدير المنتوجات اللبنانية وحيا لحود جهود المزارعين في لبنان رغم الظروف الصعبة.

 

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