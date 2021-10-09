وزير الثقافة: نفتخر بكل إنجاز لبناني

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فاز الكاتب والمخرج اللبناني محمد غندور بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان Los Angeles Film Awards السينمائي من بين 120 متسابقا.

وبهذه المناسبة، صدر عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ما يلي: “نفتخر ونعتز بكل إنجاز لبناني يرفع اسم وطننا الحبيب في المحافل العالمية. وهذه المرة جاء الإنجاز حاملا بصمة الكاتب والمخرج اللبناني محمد غندور بفوزه بجائزة تقدير عن فئة أفضل سيناريو في مهرجان Los Angeles Film Awards السينمائي العالمي. إن إبداع محمد غندور في إعداد السيناريو والحبكة ينطلق من واقع مرير يعيشه اللبنانيون، إذ يعكس جانبا اجتماعيا أليما يتمثل بهجرة اللبنانيين للبحث عن فرص للعمل، مع ما يرافق ذلك من صعوبات ومعوقات. إن هذا السيناريو يتأتى من وجع معيوش، غير أن الإبداع إبداع وإن كان وليدا لألم، وعسى أن تحمل الأيام المقبلة إبداعات منطلقها الفرح والسلام. ألف تحية للكاتب والمخرج اللبناني محمد غندور مع التمني له بالنجاح الدائم والتوفيق في الاستحقاقات المقبلة”.