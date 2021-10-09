جعجع في تغريدة لم يفهمها أحد...

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غرّد رئيس القوات قائلا: من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني إلى لبنان و"فكّ الحصار الأميركي" عنه، توقُّف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول إنّه فعلا لوعدٌ صادق.

التّغريدة غريبة صعبة الفهم:

أوّلاً على علمنا الإيرانيّون أرسلوا المازوت وليس الفيول.

ثانيا العراقيّون يرسلون الفيول أو الغاز أويل لمعامل الكهرباء.

ثالثا ما علاقة المازوت الإيرانيّ بمعامل الكهرباء؟

رابعاً والأهمّ، أليست القوات من ترفض إعطاء كهرباء لبنان ما يلزم لشراء الفيول، كي يبقى المواطن رهينة أصحاب المولدات و يدفع فاتورةً، أغلى ب ١٥ ضعفا؟ وهي بالتّالي مسؤولة عن إطفاء معامل الكهرباء.