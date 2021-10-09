بيان خطير لكهرباء لبنان: هذا ما سيحصل

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إلحاقًا ببياني مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 2021/09/23 وتاريخ 2021/10/03،

وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان قد سبق وحذرت مرا ًرا وتكرا ًرا منذ عدة أشهر من خطر الدخول في

المحظور في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وأنها قد ناشدت جميع الجهات المعنية بحساسية ودقة الوضع سيما لجهة ضرورة أن يتم الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار الكهربائي، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات لزوم إنتاج الطاقة، وأنه اذا ما استمرت الأمور على حالها فهنالك مخاطر

عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي اللبنانية،

تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه، وبعد توقف معمل دير عمار صباح يوم البارحة الواقع فيه 2021/10/08

قسريًا عن إنتاج الطاقة من جراء نفاذ خزينه من مادة الغاز أويل، توقف أي ًضا معمل الزهراني قسريًا ظهر اليوم للسبب عينه، الأمر الذي أدى الى انخفاض التغذية الإجمالية إلى ما دون //270// ميغاواط، ما انعكس مباشرةً على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجددًا في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة الإنتاجية المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن

سيطرة المؤسسة من جهة أخرى،

هذا وأنه من المرتقب أن تصل مساء اليوم شحنة مادة الفيول أويل (Grade A)، التي من المتوقع أن يتم

تفريغ حمولتها في كل من خزانات مصبات الذوق والجية مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد أن تقوم جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بالتأكد من مطابقة مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل عيناتها من مختبرات شركة «Bureau Veritas» في دبي، ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي الذوق والجية الحراريين، للتمكن من ثم، مع كل من معملي المحركات العكسية في الذوق والجية من محاولة رفع القدرة الإنتاجية لحوالي //500// ميغاواط ريثما ترد الشحنة الثالثة من اتفاقية التبادل العراقية، والمحملة بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها في أواخر شهر تشرين الأول الحالي، كي تتمكن عندئذ المؤسسة من تثبيت الشبكة الكهربائية قدر

مستطاعها،

هذا وتتواصل المؤسسة من جانب آخر مع جانب منشآت النفط في طرابلس والزهراني لمعرفة ما إذا أمكنها

شراء جزء من كميات الغاز أويل المحدودة لدى تلك الأخيرة، اذا ما توفرت لديها، وذلك كي يصار إلى إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار لايام محدودة فقط لرفع القدرة الإنتاجية مؤقتًا إلى حدود //500// ميغاواط، وبالتالي تثبيت الشبكة الكهربائية، وذلك ريثما يتم الانتهاء من تفريغ حمولة شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مطلع الأسبوع القادم، وعلى أن يصار إلى تسديد ثمن تلك الكميات بموجب قرض الـ// 100// مليون دولار أميركي ما بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، الذي تبلغت المؤسسة من قبل جانب مصرف لبنان صباح يوم أمس الجمعة

الواقع فيه 2021/10/08 عن موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان عليه،

وعليه، وازاء هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، ستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على

بينة في ما خص التغذية بالتيارالكهربائي عبر بيانات لاحقة.

بيروت في 2021/10/09 المكتب الإعلامي