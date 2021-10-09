نقابة المستشفيات في لبنان : تواجه المستشفيات مشكلة حادة تتمثل في النقص في كواشف المختبر

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بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان

بيروت في 9 تشرين الاول 2021

تواجه المستشفيات مشكلة حادة تتمثل في النقص في كواشف المختبر، وحتى إن وجدت فهي تباع بالدولار الفريش مما اجبر العديد من المستشفيات الى التوقف عن اجراء الفحوصات الخارجية واجراءها فقط للمرضى الذين هم داخل المستشفى.

وبعض الكواشف المفقودة لها تأثير سلبي خطير مثل ما هو مستعمل للتأكد من صلاحية الدم الذي يعطى للمرضى والفحوصات الدورية لمرضى غسيل الكلى وللذين يعانون من امراض القلب الخ...

المستوردون يضعون اللوم على مصرف لبنان الذي لا يسدد لهم اموال الدعم مما اجبرهم على وقف الاستيراد. وهذا الامر دفع ببعضهم الى الطلب من المستشفيات الدفع المسبق كي يتمكنوا من الاستيراد وهو طلب يستحيل على المستشفيات تطبيقه لانه يرتب عليهم دفع مبالغ كبيرة بالدولار الفريش وهو غير متوفر عند معظمهم.

وهنا نناشد معالي وزير الصحة التدخل لحل هذا الامر الذي يشكل خطراً حقيقياً على حياة المرضى والبحث مع المستوردين ومصرف لبنان عن مخرج سريع لان هذا الامر مستمر منذ عدة اسابيع ولم يعد من الممكن تحمل نتائجه.