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حمدان التقى وفداً من التيار الوطني الحر‎‎

9
OCTOBER
2021
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، نائب رئيس التيار الوطني الحر في الشؤون السياسية المحامية مي خريش، رافقها وفداً ضم: المهندس بول نجم متابع مجالس الاقضية، السيدة ريما سليمان مسؤولة التواصل مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدني، المحامي رمزي دسّوم مسؤول العلاقة مع الأحزاب الوطنية، السيد ايلي حداد منسق قطاع الشوف، والمهندس فادي قرداحي.
بعد اللقاء، صرحت المحامية مي خريش أنه تم استعراض الأوضاع السياسية، والأوضاع المعيشية الصعبة الحاصلة في الوطن، وتحدثنا في موضوع الانتخابات والبطاقة التمويلية وأداء الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان هناك أمل بأن لبنان سينتقل إلى مرحلة أفضل ليشعروا اللبنانيين بهذا التحسن في القريب العاجل.
من جهته، رحب العميد مصطفى حمدان بوفد التيار الوطني الحر برئاسة المحامية مي خريش، مؤكداً أن الأمور التي تتعلق بالعملية الانتخابية كما التيار الوطني الحر يجب ان تكون عادلة وصحيحة وتمثل إرادة الشعب اللبناني في المرحلة القادمة، مشيراً بأن المجلس النيابي الجديد المنتخب وطنياً سينتج الأمل الحقيقي، والوطن المتجدد ليتسع لكل أبنائه اللبنانيين.
واضاف: أما بالنسبة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، برغم من كل االظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، لا تزال مقولة فخامته الشهيرة "لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم"، هي المدخل والمسار الحقيقي لكل اللبنانيين، وفي حال دخلنا في الواقع الانتخابي سيكون هذا الشعار أساسي لمن يريد وطن حقيقي في لبنان.
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