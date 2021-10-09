الدعم رُفع بشكل مفاجىء.. وأزمة غاز على الأبواب؟

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كشف رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان، عن أن "شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر امس وهي لا تسلم قوارير الغاز الى الموزعين، وبالتالي فإن عملية توزيع الغاز المنزلي معطلة ويرجع سبب الاقفال الى جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والذي حدد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعياً الا أن مصرف لبنان أبلغ شركات التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجىء ظهر امس، هذا الامر تسبب بخسائر لشركات تعبئة الغاز التي باعت مخزونها على سعر صرف الدولار 17000 ليرة في حين ارتفع سعر الصرف الى 19500 ليرة".

وقال: "عليه فاننا ندعو وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز الى حل هذه المشكلة سريعاً لاعادة عمليات توزيع الغاز، خوفاً من عودة ظاهرة سوق السوداء ولتأمين هذه المواد الى الاسواق المحلية، بحيث يكفي المواطن ما يعانيه من مشاكل يومية".