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نقابة مالكي تعبئة الغاز: المراكز مقفلة حتى إعادة النظر بالأسعار

9
OCTOBER
2021
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ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي المسؤولين إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار، بسبب الخسارة التي يرتبها على مراكز التعبئة.
 
وأشارت إلى أن بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد من قبل وزارة الطاقة وتحديد سعر مبيع القارورة 165300 في مركز التعبئة، تم إصدار قرار من قبل المستوردين يحدد سعر طن الغاز بالدولار الأميركي (فريش دولار)، على أن يكون سعر الدولار في السوق الذي يتم تداوله بين 19200 لكل دولار أميركي واحد، إذا احتسبنا سعر الطن في أرض المعمل:
 
- 952$ سعر الطن واصل أرض المعمل.
- 19200 سعر الشراء.
- 784182 تكون كلفة القارورة الواحدة واصلة أرض المعمل.
- 300165 المطلوب بيعها في مركز التعبئة.
- 17484 ليرة تكون الخسارة في كل قارورة عدا فرق التبديل.
- 3900 يضاف إليها رسم تبديل عن كل قارورة 3900 ليرة عن كل طن.
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