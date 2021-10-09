حرائق عكار لا تزال مندلعة حتى الساعة

A + A -

لا تزال الحرائق التي اندلعت مساء امس في خراج بلدتي بزال وحبشيت مستمرة الى الان، وأتت على مساحات كبيرة من الاشجار الحرجية (صنوبر وسنديان) والاشجار المثمرة والحقول الزراعية، وباتت عند مشارف المنازل القريبة بخاصة في بلدة حبشيت.

وباشرت منذ ساعات الصباح الاولى، فرق الاطفاء في الدفاع المدني من عدة مراكز إضافة الى فريق المستجيب الاول في إتحاد بلديات جرد القيطع وفريق التدخل السريع في جمعية "درب عكار"، والاهالي العمل على إخماد النيران في محاولة لحصر رقعة الحريق ومنع تمدده.

ووجه الأهالي نداء لقيادة الجيش وناشدوها التدخل عبر إرسال طوافة عسكرية للاسهام في الاسراع باطفاء الحرائق، لا سيما في المواقع التي لا يمكن ان تبلغها سيارات الاطفاء بسبب وعورة المنطقة وعدم توافر الطرق.