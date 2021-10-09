صرخة مدوية للنادي الاجتماعي في LAU جبيل فهل من مستجيب؟

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صدر عن النادي الاجتماعي Social Club في الجامعة اللبنانية الاميركية - LAU البيان التالي:

بعد مقاطعة الانتخابات الطالبية لسنتين متتاليتين، نتيجة تجاهل ادارة الجامعة المريب للشكاوى المتعددة التي تقدم بها النادي الاجتماعي، مدعّمين بالمحاضر التي رفعتها الجمعيّة اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) والتي تؤكد أن التصويت الاكتروني وعدم تواجد الطالب داخل معازل يسهّل خرق سرية الاقتراع، ويرفع حجم الضغوطات الممارسة على الناخبات والناخبين من قبل مختلف المرشحين.

وكان ذلك جلياً خلال مراقبة الجمعية لانتخابات مجالس الطلاب في السنوات الثلاث السابقة، بحيث وثّقت الجمعية العديد من المخالفات ابرزها سرقة كلمات المرور والتصويت الجماعي.

انطلاقاً مما سبق، قرر النادي الاجتماعي في جامعة ال "LAU" (SOCIAL CLUB) ان يخوض هذا العام معركة رمزيّة على مقعدين لا غير، وذلك لايصال رسالة الى المعنيين بأن مقاطعته الانتخابات في السنوات السابقة كانت مبدئية على الرغم من قدرته على تحقيق نتائج لافتة وليس لأي سبب آخر كما يحاول ان يسوّق البعض.

اما اليوم، وبعد الفوز بالمقاعد التي ترشحنا عنها، يهمنا كنادي اجتماعي ان نعود ونكرر موقفنا الرافض بشكل تام للقانون الانتخابي السيء المعتمد من قبل ادارة الجامعة، خاصّة بعدما طرأ عطلٌ مفاجئ على النظام الالكتروني للتصويت كما كنا ننبه دائما، وقد ادى هذا العطل الذي استمر حوالي ساعة ونصف الساعة، الى إلغاء ال(VERIFICATION CODE) وكانت نتيجته ان تحوّل التصويت الى تصويتٍ جماعيّ وعشوائي، مما هدّد سلامة العملية الانتخابية وجعل التصويت عرضة للتلاعب والتزوير.

في الختام، نكرر مناشدتنا ادارة الجامعة التجاوب مع مطلبنا المحق وفتح الباب لتعديل القانون الانتخابي المعتمد لضمان صحة التمثيل وسلامة العملية الديمقراطية عسى أن يصل صوتنا هذه المرة.