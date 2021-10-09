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أسرار الصحف ليوم السبت 9 تشرين الأول 2021

9
OCTOBER
2021
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البناء

قال مرجع سياسي إنّ العروض الإيرانية الخاصة بلبنان هذه المرة مختلفة عن سابقاتها سواء لجهة عزم حزب الله بعد تجربة سفن كسر الحصار، وتقديره لخطورة الوضع الاقتصادي، أو لجهة حجم الاهتمام الإيراني بالمتابعة في ظلّ متغيّرات دولية وإقليمية وتفوّق العروض بشقها التمويلي.


قال دبلوماسي غربي انّ الاهتمام الأميركي بالحركة الإيرانية على الضفة الاقتصادية في لبنان ينبع من القلق من جدية الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ملف التنقيب عن النفط والغاز ووجود جاهزية إيرانية لبدء التنقيب والخشية من سلوك هذا الملف طريق سفن المازوت…

 

الجمهورية
ـ لوحظ أنه رغم الإلتزامات التي قُطعت لتطبيق القوانين المعطّلة، لم يبادر أي من المعنيين الى تحريك هذا الملف.
ـ أشاد أحد الوزراء بموظف كبير يتعرّض لهجوم قاس من قبل المرجعية السياسية للوزير المذكور.
ـ لفتت الأوساط السياسية إلى الهجوم من رئيس تيار على موظف رفيع، بحيث لا يفوّت فرصة إلاّ ويستهدفه، مركزاً على أخبار يجري تداولها عنه.

 

اللواء

لم يسمع «وزير إقليمي» ما كان يطمح إلى سماعه في ما خصّ عروض المساعدات، لا سيما بواخر المحروقات وسواها..

تجري التفاهمات الانتخابية على قدم وساق بين الحلف الحاكم، وتنحي جانباً نقاط الخلاف، لقطع الطريق على تسونامي تحضّر له دولة كبرى..

عادت السمسرات والرشوات لتنشط من جديد في ضوء الشلل الإداري والإنهيار للموظفين!

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