عناوين الصحف ليوم السبت 9 تشرين الأول 2021

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الأخبار

ـ ليل العراق طويل طويل

ـ ‫المصارف تخطّط لإعادة إنتاج نفسها

ـ ‫هجرة العمالة الماهرة: الاقتصاد يفقد عصبه الإنتاجي

ـ ‫إجازة الصلوات التلمودية في الأقصى: فتيل تصعيد شامل

البناء

ـ عبد اللهيان لنخب ثقافية وإعلامية: لن نترك أصدقاءنا… ولبنان ليس ورقة ولا ملف ولا موضوع تفاوض

ـ وزير الخارجية الإيراني: رفضنا عرضاً أميركياً بتشريع سلاح نووي مقابل الاعتراف بـ «إسرائيل»

ـ التعاون اللبناني ـ السوري بين حمية وعلي… والتحقيق في التحقيق: مزيد من دعاوى الردّ والارتياب

الجمهورية

ـ باريس لخطوات إصلاحية فوراً

ـ ميقاتي من بكركي: السعودية قبلتي

ـ هل يلغي هوكشتاين كل الخطوط البحرية؟

ـ مسؤول لبناني يطلب من إيران التوسط لدى الأميركيين!

ـ المصارف أنجزت خطتها: لبنان أمام خيارين

اللواء

ـ «لعنة العتمة» تزعزع الثقة: أوقفوا «ملهاة التيّار» ولعبة الدولار!

ـ فيّاض لم يسمع بالعروض الإيرانية.. وردود فعل غاضبة على موافقة الوزراء السُّنة على تزكية باسيل

ـ الانتخابات العراقية غدا: هل تأتي بالتغيير؟

ـ داعش يُعيد جحيم الانتحاريين إلى أفغانستان.. وطالبان تخشى الفتنة

الديار

ـ لغم مثلث امام نجاح الحكومة... وقائد الجيش للسلطة: ابعدوا السياسة عن ملف ترسيم الحدود مع العدو

ـ مصادر حزب الله للديار: قمنا بواجبنا امام شعبنا وواشنطن تنتهك سيادة لبنان

نداء الوطن

ـ إيران تضع لبنان على "خط توتر" أذربيجان

ـ معامل الكهرباء تتهاوى ودعاوى "الكف" تكبّل البيطار

ـ "حمّام دم" داخل "مسجد قندوز" في أفغانستان