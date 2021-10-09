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عناوين الصحف ليوم السبت 9 تشرين الأول 2021

9
OCTOBER
2021
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الأخبار

ـ ليل العراق طويل طويل
ـ ‫المصارف تخطّط لإعادة إنتاج نفسها
ـ ‫هجرة العمالة الماهرة: الاقتصاد يفقد عصبه الإنتاجي
ـ ‫إجازة الصلوات التلمودية في الأقصى: فتيل تصعيد شامل

البناء
ـ عبد اللهيان لنخب ثقافية وإعلامية: لن نترك أصدقاءنا… ولبنان ليس ورقة ولا ملف ولا موضوع تفاوض
ـ وزير الخارجية الإيراني: رفضنا عرضاً أميركياً بتشريع سلاح نووي مقابل الاعتراف بـ «إسرائيل»
ـ التعاون اللبناني ـ السوري بين حمية وعلي… والتحقيق في التحقيق: مزيد من دعاوى الردّ والارتياب

الجمهورية
ـ باريس لخطوات إصلاحية فوراً
ـ ميقاتي من بكركي: السعودية قبلتي
ـ هل يلغي هوكشتاين كل الخطوط البحرية؟
ـ مسؤول لبناني يطلب من إيران التوسط لدى الأميركيين!
ـ المصارف أنجزت خطتها: لبنان أمام خيارين

اللواء
ـ «لعنة العتمة» تزعزع الثقة: أوقفوا «ملهاة التيّار» ولعبة الدولار!
ـ فيّاض لم يسمع بالعروض الإيرانية.. وردود فعل غاضبة على موافقة الوزراء السُّنة على تزكية باسيل
ـ الانتخابات العراقية غدا: هل تأتي بالتغيير؟
ـ داعش يُعيد جحيم الانتحاريين إلى أفغانستان.. وطالبان تخشى الفتنة

الديار
ـ لغم مثلث امام نجاح الحكومة... وقائد الجيش للسلطة: ابعدوا السياسة عن ملف ترسيم الحدود مع العدو
ـ مصادر حزب الله للديار: قمنا بواجبنا امام شعبنا وواشنطن تنتهك سيادة لبنان

نداء الوطن
ـ إيران تضع لبنان على "خط توتر" أذربيجان
ـ معامل الكهرباء تتهاوى ودعاوى "الكف" تكبّل البيطار
ـ "حمّام دم" داخل "مسجد قندوز" في أفغانستان

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