درويش تكشف: "كيف أحزاب الفساد بتستثمر بقانون الانتخاب؟"

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غرّدت الصّحافيّة صفاء درويش في حسابها عبر تويتر وسألت: "كيف أحزاب الفساد بتستثمر بقانون الانتخاب؟"

حيث أجابت: "ببساطة بترفض تقر التعديلات يلي هي بأساس القانون متل البطاقة الممغنطة والميغاسنتر لتمنع كل مواطن ينتخب بمكان سكنه لتضرب عصفورين بحجر واحد."

وأكملت: "١- تفعيل المال السياسي من خلال توزيع بونات البنزين نظرًا لكلفة التنقّل الكبيرة بعد رفع الدعم، وبالتالي تفعيل ورقة المال السياسي وربط المواطنين بالأحزاب من خلال البون.

٢- منع كل مواطن غير مرتهن لهيك تنظيمات انو ينتخب، والسبب أمّا عدم قدرته على التنقّل من بيتو لضيعتو، او لاستغلال عدم جرأته بالتصويت لقوى غير قوى الأمر الواقع المسيطرة عندو بالمنطقة."