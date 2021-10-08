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الحركة البيئية تواصلت مع وزارتي الزراعة والبيئةفي شأن قطع الأشجار في دير القطين جزين

8
OCTOBER
2021
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 أعلنت "الحركة البيئية اللبنانية"، أنها تواصلت اليوم مع وزيري الزراعة عباس الحاج حسن، والبيئة ناصر ياسين، في شأن قضية قطع الأشجار المعمرة في دير قطين - قضاء جزين. وأكدت أن الوزيرين "تحركا فورا لمتابعة القضية". كما وسألت الحركة في بيان الوزارتين، "التشدد في تطبيق القانون، الذي يحمي الطبيعة للاجيال الآتية، بخاصة وأن المجازر في حق الثروة الحرجية، تحصل بحجج استصلاح الأراضي للزراعة، في حين أن الهدف هو بيع الحطب".

وأشار البيان الى أن "مشاريع استصلاح الأراضي تخضع لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي".

وعلمت الحركة أن محضر ضبط سطر في حق الأشخاص الذين كانوا يقومون باعمال قطع الأشجار لمخالفتهم قانون الغابات.

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