living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسين الحاج حسن: كان الهدف إظهار "الحزب" بأنه هو المشكلة

8
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "النظام السياسي في لبنان قائم على أزمات، وهو نظام لا يصنع دولة"، وقال خلال لقاء سياسي في بلدة الحلانية: "نعيش اليوم في ظروف صعبة، ونحن نلجأ إلى الله في أمورنا، لأنه عز وجل وعدنا بعد الصبر بالفوز العظيم".

وأضاف: "بعد دخول حزب الله الى الدولة بعد عام 2005، سعى إلى تطوير النظام، ولكنه لم يفلح بذلك لأن النظام في لبنان مبني على الاحتكارات والكارتيلات والوكالات الحصرية التي تسيطر عليها فئة من هذا النظام".

ورأى أن "هناك أسبابا كثيرة أدت إلى هذا الانهيار والازمات، والأزمة الأكثر وجعا حاليا هي الكهرباء والمحروقات وباقي السلع المرتبطة بالدولار، لذا فإن حزب الله بدأ يعمل لكسر هذا الحصار من خلال استيراد المحروقات والمواد الغذائية".

وختم: "كان الهدف إظهار حزب الله بأنه هو السبب والمشكلة، ولكن بفضل الله والجمهورية الاسلامية، ظهر أن حزب الله هو المنقذ للبنان، وحزب الله سيكون على الدوام في خدمة أهلنا في جميع الميادين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout