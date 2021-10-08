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عائلة الإمام الصدر شكرت المعزين بوفاة زوجته بروين خليلي

8
OCTOBER
2021
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تقدمت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر في بيان، ب"جزيل الشكر وخالص العرفان لكل من واسانا في مصابنا الجلل بوفاة فقيدتنا الغالية رفيقة درب الإمام، السيدة بروين خليلي (أم صدري). اجتماعكم في تشييعها والتفافكم حولنا في مصابنا هو الصورة الأبهى التي تمناها الإمام الصدر للبنان واحدا موحدا واثقا بتنوعه وفرادته.

اضافت: "بفضل الله وبفضل ما قدمتموه لسماحة الإمام المغيب ولنا من تعازيكم الصادقة ومواساتكم واسترحامكم النبيل، دلالات على طيب أصلكم وصدق محبتكم. نسأل الله أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يضيف ما بذلتموه في ميزان حسناتكم".

وختمت: "نسأل المولى عز وعلا أن يرد علينا إمامنا وأن يتغمد فقيدتنا الغالية بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويجعل مثواها روضة من رياض النعيم، إنه على كل شيء قدير، وهو نعم المولى النصير".

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