حركة أمل تعلن فوزها في جامعة ال LAU

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أظهرت نتائج الإنتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت (LAU) فوز جميع مرشحي حركة أمل الستّة في الإنتخابات الطلابية بحيث تسجّل حركة أمل بمقاعدها الستّة التي فازت بهم لأول مرّة رقماً قياسيّاً جديداً في الحكومة الطلابية لبيروت التي تتشكل من ١٤ مقعداً حالياً علماً أن الحركة خاضت الإنتخابات منفردة من دون أي تحالف انتخابي.

وقد أتت النتيجة في بيروت على الشكل التالي:

حركة أمل: ٦ مقاعد

حزب القوات: ٢-مقعدين

النادي العلماني: ٣ مقاعد

مستقلّون: ٣ مقاعد

والجدير بالذّكر , قاطع كلّ من حزب الله وتيّار المستقبل الإنتخابات الّتي جرت في جامعة ال LAU.