فياض استقبل شيا على رأس وفد والتقى سفير بريطانيا

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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض للمرة الثانية في أقل من أسبوع، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد، وكانت جولة أفق استكمالا لنتائج الجولات الاخيرة لوزير الطاقة في كل من مصر والاردن .



وشاركت شيا وزير الطاقة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، "بالأجواء الإيجابية الهادفة للاسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن، من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الإتفاق".



وكان فياض استقبل سفير بريطانيا إيان كولارد وجرى البحث في إرساء وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة والمياه.