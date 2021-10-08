living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نصار تابع مع خير أوضاع المؤسسات السياحية المتضررة جراء انفجار المرفأ والتقى عربيد وأبي نصر ومارتينوس

8
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير السياحة وليد نصار في مكتبه بالوزارة، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وبحث معه في أوضاع المؤسسات السياحية والمطاعم المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وإمكانية مساعدة أصحابها الذين قاموا بنسبة كبيرة منهم بإصلاح الأضرار على نفقتهم الخاصة.

عربيد
كذلك، التقى نصار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، وعرض معه خطة عمل المجلس في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أبي نصر
وبحث مع رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي زاره مهنئا بالوزارة، في قضايا وأمور تتعلق بقضاءي جبيل وكسروان.

مارتينوس
واستقبل نصار رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، وعرض معه أوضاع الإتحاد والبلدات الواقعة في نطاقه، وبحثا في خطة إعادة واقع القطاع السياحي في قرى وبلدات المنطقة إلى ما كان عليه منذ سنوات، مشددين على ضرورة تفعيل المكاتب التابعة للوزارة، وتشجيع اللبنانيين على السياحة الداخلية، والسياح على زيارة لبنان في الأشهر المقبلة والأعياد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout