بو حبيب التقى سفير تشيكيا وبحث مع السفير البابوي بزيارة البابا للبنان السنة المقبلة

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير جمهورية تشيكيا جيري دولوزيل في زيارة تهنئة.

وكانت فرصة عرض خلالها السفير التشيكي للوزير بوحبيب المشاريع التي تقدمها تشيكيا دعما للبنان وخصوصا المشاريع الصحية والتعليمية.

السفير البابوي

والتقى الوزير بو حبيب السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري في زيارة تعارف أكد خلالها السفير البابوي "دعم حاضرة الفاتيكان للبنان ليس فقط من خلال الصلاة، بل عبر المساعدات التي يقدمها الى المدارس الكاثوليكية ومن بعض الجمعيات مثل "كاريتاس".

وتناول البحث موضوع زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان، والتي من الممكن ان يقوم بها السنة المقبلة.