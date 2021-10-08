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وزير الاعلام تسلم من وفد نقابة الاعلام المرئي والمسموع مذكرة مطلبية

8
OCTOBER
2021
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استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة وفدا من نقابة الاعلام المرئي والمسموع برئاسة رندلى جبور، وضم: مالك الشريف، بهاء النابلسي، خضر رسلان، هلا حداد ورامي ضاهر.

وتم في خلال اللقاء عرض للشؤون العامة، سيما أوضاع وشجون القطاع.

وقد سلم الوفد الوزير قرداحي مذكرة مطلبية من شأنها تحسين واقع العاملين في هذا القطاع.وأبرز ما تضمنته:

- تعميم ثقافة الحوار ودور وزارة الاعلام في هذا المجال.
- الزام المؤسسات الاعلامية توفير التقديمات الاجتماعية للعاملين فيها.
- إيجاد مرجعية خاصة لمتابعة عقود العمل.
- العمل على ايجاد منصة خاصة يستفيد منها الاعلاميون للحصول على المحروقات.
- رعاية وزارة الاعلام للمساعدة في تحصيل عروض خاصة في مجالي الانترنت والاتصالات.
- متابعة وزارة الاعلام ملف تأخير دفع الرواتب في بعض المؤسسات الاعلامية.

وأستمع الوزير قرداحي باسهاب الى مطالب النقابة، ووعد بان "يعمل جاهدا على تحقيق ما امكن منها"، مشيرا الى "ان الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي همها الاول التخفيف من أعباء المواطنين على مختلف الاصعدة الحياتية، سيما الازمة الاقتصادية".

".

ووعد الوزير قرداحي ب"العمل على تحقيق مطالب النقابة والاهتمام بشؤون ومطالب الاعلاميين في كل لبنان"، لافتا الى "أن وزارة الاعلام، هي الأب الروحي لكل الاعلاميين"، وقال: أنا اعترضت في السابق على إلغاء وزارة الاعلام، لانني اعتبرها ضابط ايقاع للقطاع الاعلامي".

جبور
واثر اللقاء، قالت جبور: "تشرفنا بلقاء الوزير قرداحي وقدمنا له التهنئة بتوليه هذه الوزارة كشخص اعلامي مخضرم. وسلمناه بطاقة شرف انتساب لنقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع".
أضافت: "كما تقدمنا بلائحة مطالب وهواجس لدى قطاع الاعلام المرئي والمسموع يتعلق اولا بالحياة اليومية للعاملين في القطاع من محروقات وضمان وصحة ورواتب. كما أطلعنا الوزير قرداحي على رؤيتنا لموضوع إنشاء اتحاد للاعلاميين والعاملين في الاعلام المرئي والمسموع ونظرتنا الى القانون الجديد للاعلام والذي نتمنى ان يصدر قريبا".

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