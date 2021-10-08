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معلمو التعليم الأساسي: عودة مرنة للمدارس في 11 تشرين أول

8
OCTOBER
2021
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تتوجه رابطة معلمي التعليم الأساسي الى الزملاء المعلمين في المدارس الرسمية بالتحية والإجلال للمواقف الشجاعة التي عبروا من خلالها عن رفضهم للظلم وللواقع المرير الذي آلت اليه أوضاعهم وتحيي فيهم الروح النقابية العالية والمسؤولة.
ان الرابطة التي تابعت مطالب المعلمين تدرك جيداً أن ما عرضه معالي وزير التربية من تقديمات ليس كافياً إلا أنه أفضل الممكن في الوقت الراهن وفي ظل إنهيار البلد وانعدام مقومات الحياة الكريمه، وتعتبر أن معركة المطالب واستعادة الحقوق والعيش الكريم قد بدأت، وهي تعمل على قاعدة خذ وطالب.
ان الرابطة وايماناً منها بالحفاظ على المدرسة الرسمية وكي لا تكون مواقفها النقابية المحقّة، عاملاً مساهماً في تدمير المدرسة الرسمية من حيث لاترغب، وبالتوازي مع متابعتها لتنفيذ وتحقيق ما وعدنا به بأقصى سرعة ممكنة، وفي حال التلكؤ أو التسويف فأرض المعركة جاهزة للتصعيد مجدداً، علماً اننا نراهن على مصداقية وشفافية معالي وزير التربية وضرورة الإسراع في تنفيذ الوعود.
إن الرابطة آلت على نفسها أن لا تتخذ قرارها إلا بعد العودة الى الجميعات العمومية وبعد استطلاع رأي المندوبين والمديرين حول إمكانية مباشرة التدريس في 11 تشرين الأول 2021 والتي جاءت نتائجها في الفروع الخمسة على الشكل التالي:
- بيروت: مع العودة إلى التدريس 5 مدارس، ضد العودة 31، لم يعطي رأيه واحد فقط.
- جبل لبنان: مع العودة إلى التدريس 130 مدرسة، ضد العودة 15، مع التأجيل لاستكمال التسجيل 6، لم يعطي رأيه 10 فقط.
- الجنوب والنبطية: مع العودة إلى التدريس 83 مدرسة، ضد العودة 37، مع التأجيل واستكمال التسجيل وامتحان الإكمال 29، لم يعطي رأيه 65 فقط.
- البقاع : مع العودة إلى التدريس 87 مدرسة، ضد العودة 45، مع التأجيل واستكمال التسجيل وامتحان الإكمال 33، لم يعطي رأيه 17 فقط.
- الشمال: مع العودة إلى التدريس 109 مدرسة، ضد العودة 128، مع التأجيل واستكمال التسجيل 52، لم يعطي رأيه 31 فقط.

- النتيجة الإجمالية : مع العودة إلى التدريس417 مدرسة، ضد العودة 236، مع التأجيل لاستكمال التسجيل 119، لم يعطي رأيه 150 فقط.
انطلاقاً من النتائج الواردة وبسبب التأخير الذي حصل في انجاز عملية التسجيل وبعض الأعمال الإدارية وإمتحان الإكمال وكي لا تكون خطوة العودة متعثرة في بعض المدارس التي تعتمد على جهود المتعاقدين الذين أعلنوا التريث بالعودة ونحن نقف إلى جانبهم، وكي لا تضيع حصصهم الأسبوعية، وحرصاً على استمرار المدرسة الرسمية ملاذاً لمن لجأ إليها
تدعو الرابطة الى العودة المرنة والإلتحاق بالمدارس إعتباراً من يوم الإثنين 11/10/2021 وإلى إستكمال أعمال التسجيل وكافة الأعمال الإدارية وإجراء إمتحانات الإكمال واصدار نتائجها وتسجيل طلابها في المدارس التي لم يتسنى لها القيام بهذه الأعمال، كما تدعو الى مباشرة التدريس عملا بقرارمعالي وزير التربية في المدارس التي يُمكن أن ينتظم العمل بها .
أما في اطار متابعتها لقضايا جميع العاملين في المدارس الرسمية توصلت الرابطة الى:
1) بشأن المتعاقدين والمستعان بهم:
- يجري العمل على اقرار زيادة على أجر الساعة بحدود 80% والقرار موضع اهتمام الإدارة التربوية في الوزارة للإسراع بإنجازه.
- يتم بلورة اقتراح استفادة المتعاقدين والمستعان بهم من المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة والبنك الدولي وفقاً لألية عدد ساعات العقد بحيث يستفيد من كان عقده 18 ساعة ومافوق من 90 $ وتحتسب 5$ لكل حصة دون ذلك.
- التأكيد أن عدد أسابيع العمل ستكون 26 أسبوعاً بإحتساب فترة الإمتحانات وفترة الدعم.
2) بشأن عمال المكننة:
- يتم بلورة اقتراح بالحصول على 90$ لمن يعمل خمسة أيام، وما دون ذلك سيحصل على 20$ يومياً.
3) بشأن المستخدمين:
- يتم بلورة اقتراح بتقديم مساعدات مالية تضاعف أجرهم اليومي أو قد تزيد قليلاً.

إن رابطة معلمي التعليم الأساسي تُعاهد المعلمين بكافة مسمياتهم أن تبقى درعاً حصيناً لحماية حقوقهم وتحقيق مطالبهم والعين الساهرة على حماية المدرسة الرسمية لا سيما في خضم الأزمة الحالية التي تعصف بالوطن.

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