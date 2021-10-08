علاقات اقتصادية وتجارية بين سلام وسفير الهند

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة، سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل اجاز خان، وناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ولبنان.



ورافق السفير خان،السكرتير الثاني (التجاري) باتابي، والمساعدة التجارية في السفارة رنا زيتوني . وهنأ السفير خان الوزير سلام على تعيينه الوزاري، وتمنى له كل "التوفيق في هذه المهمة الصعبة".





وقال السفير خان اثر اللقاء: "ان الإمكانات التجارية بين الهند ولبنان غير مستغلة إلى حد كبير. واطلع الوزير سلام على نقاط القوة الاقتصادية الهندية والتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الأدوية والأغذية والزراعة والآلات وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك"، مشيرا الى أنه "بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، سيكون مفيدا لرجال الأعمال اللبنانيين الالتفات إلى الهند كمصدر لاحتياجات الاستيراد الخاصة بهم. بهذه الطريقة يمكن للبنان أن يخفض فاتورة الاستيراد الإجمالية. وكان الوزير سلام متجاوبا للغاية مع هذه الفكرة وصرح بأنه سيشجع رجال الأعمال اللبنانيين للأخذ بها".



وعرض السفير خان "إمكان استعانة لبنان بشركات هندية مختصة بإدارة الموانئ لتقديم دراسة جدوى لإعادة إعمار وإدارة مرفأ بيروت".





بدوره، لفت الوزير سلام إلى إنه "مهتم بدعوة شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية إلى لبنان لاستكشاف إمكانات إنشاء مراكز تطوير تكنولوجيا المعلومات في لبنان".

كما ناقش الوزير سلام والسفير خان "كيف يمكن للهند أن تساعد لبنان في الحفاظ على أمنه الغذائي، كما عن التعاون التكنولوجي في مختلف القطاعات".