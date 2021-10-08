عبداللهيان: مستعدون للتعاون مع لبنان

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أكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أننا “مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء”.



وأوضح، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان، أن “جزء من المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين تركز على الأزمة الاقتصادية في لبنان”. وتابع، “مستمرون بإرسال المشتقات النفطية الى لبنان ونأمل ان يكون في المستقبل بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين”.



وأردف، “ايران تكنّ احتراما كاملاً لسيادة لبنان وتعبّر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة”. أضاف، “مستعدون للتعاون مع لبنان في كافة المجالات التي تختص بالبنى التحتية من اجل تأمين الرفاهية للشعب اللبناني العزيز”.



وتابع، “السلوك الأمريكي هو المعيار الأساس للعودة إلى المفاوضات المتعلقة بالملف النووي”.