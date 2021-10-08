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الرئيس عون عرض مع نائب رئيس الحكومة عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي

8
OCTOBER
2021
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الشامي: نأمل ان تنجز اللجنة عملها سريعا وفقا لرغبة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء 
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية. وأوضح الرئيس الشامي انه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربا عن امله في ان تنجز عملها سريعا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم.
 
المطران جورج خوام
واستقبل الرئيس عون المطران جورج خوام المنتخب على ابرشية اللاذقية وطرطوس وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، يرافقه الدكتور سهيل أبو حلا. ووجه المطران خوام دعوة الى الرئيس عون لحضور سيامته مطرانا يوم السبت 16 تشرين الأول الجاري في كنيسة القديس بولس في حريصا، برئاسة بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي. وتمنى الرئيس عون التوفيق للمطران خوام في مسؤولياته الروحية الجديدة.
 
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