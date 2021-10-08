بعد رصد حالات كورونا.. هذه المدرسة توقف التدريس

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أصدرت ادارة ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات - عبرا بيان هام بعد رصد حالات كورونا داخل المدرسة، جاء فيه:

نتيجة استهتار بعض الأهالي وعدم تقيدهم بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بجائحة كورونا والقاضية بضرورة الحجر بعد العودة من السفر لحين ظهور نتيجة فحص pcr فهذا الاستخفاف غير المسؤول بصحة وسلامة أولادهم والمحيطين بهم أدى إلى رصد حالتين مصابتين بجائحة كورونا في القسم الابتدائي من الفرع الانكليزي . وأمام هذا الواقع المؤسف قمنا بتعطيل الدراسة للصفوف من الأول أساسي انكليزي ولغاية الصف السادس أساسي إنكليزي فقط وذلك من صباح يوم الجمعة 8-10-2021 حتى يوم الثلاثاء 19-10-2021 وكل طالب لديه إخوة في غير هذه الصفوف يجب الإبقاء عليهم في البيت وفق المدة المحددة أعلاه.



كما نرجو وبإلحاح أيضاً الإبقاء على التلميذ في المنزل إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من عوارض جائحة كورونا ولن يتم استقباله في المدرسة ما لم يبرز فحص pcr فاتصالاتنا اليومية بوزارة التربية ووزارة الصحة تمكننا من الاطلاع ومعرفة العائلات المصابة بهذه الجائحة .



الوضع لا يتحمل أي استهتار أو استخفاف وأرواح الناس ليست لعبة بتصرف من لايقدر خطورة الوضع فكورونا تتغلغل وتعيش بيننا ولمجابهتها والحد من انتشارها يجب أن نتضامن ونتحلى بالوعي والضمير الحي.