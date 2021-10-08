living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفيرة الأميركية في بيروت: لن نترك لبنان ساحة لإيران

8
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: جزمت السفيرة الاميركية دوروثي شيّا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، إلى ان ادارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لايران، محددة الموقف الاميركي من عدد من الملفات الاساسية.

 

ونقل احد المشاركين في اللقاء، عبر وكالة «أخبار اليوم»، تنويه السفيرة بتشكيل الحكومة في لبنان، التي تضم «شخصيات جيدة»، على حد تعبيرها.

 

وفي سياق ردها على سلسلة الاتهامات التي توجه إلى بلادها من قبل «فريق الممانعة»، رفضت شيّا ما يروج لجهة ان واشنطن تقيم حصارا على لبنان، حيث الفساد المستشري الذي أدى إلى هذا الانهيار، قائلة: على العكس، اننا نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف إلى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سورية من اجل مصلحة لبنان، في اشارة إلى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية إلى لبنان عبر الاراضي السورية.

 

واذ شددت على ان الوضع المالي صعب جدا، اكدت السفيرة الاميركية، وفق احد المشاركين في اللقاء، أنه لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت.

 

وهنا ينقل عن السفيرة الاميركية تلميحها الى ان الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها اداء الدولة، بمعنى ان المصارف وضعت اموالها عند مصرف لبنان، والدولة التي استدانت من المصرف المركزي، اوصلت البلد إلى هذا الخراب.

 

وبحسب شيّا، لا يمكن للاقتصاد ان يستعيد الروح دون قطاع اقتصادي فاعل، واذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فإن في ذلك نية مبطنة لاستمرار الانهيار الاقتصاد.

 

إلى ذلك، يؤكد احد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة بإعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيّا ان العمل على هذا الملف اكثر من ضروري، لافتة إلى انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقوم بهذه العملية لأنه لا يوجد اي قطاع عام في لبنان يمكن ان يسير ضد «المحاصصة» السائدة، حيث مرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن ان يدار وفق نظام الـ B.O.T، حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة، يمكن للدولة ان تحصل الضرائب والرسوم التي تصل سنويا إلى اكثر من نصف المليار دولار، مشددة في هذا الاطار على انه «لا شيكات على بياض».

 

من جهة اخرى، أكدت السفيرة الاميركية الاصرار على ان تكون الانتخابات النيابية في موعدها إلى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم ان حقهم في هذا المجال مكتسب، خاصة بعدما أمن القطاع الخاص البرامج الالكترونية اللازمة التي تخول لمغتربين التسجيل للاقتراع. وخلصت إلى القول ان بلادها لا تتدخل في صياغة القانون الذي يبقى شأنا داخليا.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout