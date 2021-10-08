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أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 تشرين الأول 2021

8
OCTOBER
2021
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البناء

قال دبلوماسي عربي انّ السعودية أبلغت فرنسا انّ لبنان لا يقع ضمن أولوياتها الى مرحلة ما بعد بدء المسار السياسي في اليمن الذي يحتلّ موقع الأولوية في الاهتمامات السعودية، وانّ القيادة السعودية غير معنية بأيّ من القيادات اللبنانية تحت مسمّى حلفاء للسعودية.

قالت مصادر إيرانية انّ العرض الذي قدّمه وزير الخارجية خلال زيارته للبنان لإنشاء معامل توليد كهرباء تتضمّن تمويلاً إيرانياً يصعب على أيّ دولة أخرى منافسته، وهو مفتوح على تضمينه ميزات كثيرة إذا قرّرت الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية بما في ذلك توفير الوقود اللازم للتشغيل.

اللواء

استمع وزير زائر باهتمام لوجهة نظر لبنان في ما خصّ ما يتعيّن فعله لتخفيف الضغط عن لبنان، بإبعاده عن التجاذبات في هذه المرحلة..

سجلت المؤسسات الإستشفائية الرسمية الضامنة تراجعاً هائلاً، من دون أن تتمكن الإجراءات المتخذة من ترقيع الوضع البالغ السوء..

لاحظ بعض النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان أن «تبادل الرسائل» كان واضحاً، في ما خصّ الكتل المتنافسة على تعديلات قانون الانتخاب..

 

الجمهورية

عبر أحد المسؤولين عن اعتقاده بأن مهمة حكومة ميقاتي نقل البلاد الى أجواء تسمح بإعادة تكوين الأكثرية الحالية، والآتي سيثبت ذلك.

بررت مصادر ديبلوماسية أسباب وجود سفيرة دولة أجنبية في أحد مقاهي منطقة حساسة بأنها رسالة عن الأمن المستتب في لبنان.

نقل عن مسؤول كبير قوله إنه لن يتوانى لحظة في أن يكشف للرأي العام وبالأسماء، أي محاولة تحرف إصلاحات الحكومة عن مبدأ النزاهة والكفاءة والحيادية.

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