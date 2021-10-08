عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 تشرين الأول 2021

A + A -

الأخبار

مافيا المدارس الخاصّة: «تشليح» على عين الوزارة!

البخاري يعود إلى بيروت «عَ السكت» لنسج تحالف انتخابي بين القوات والـ NGOs

الرياض: ميقاتي كالحريري... ولن نساعد الجيش

‫اشتباك الضفّة بدأ... ولن يهدأ

‫«كارادينيز» تغادر بمليار دولار: البواخر تودّع بساعة تغذية بدل 24!

البناء

عبد اللهيان: عرض إيراني بمعامل كهرباء وإعادة إعمار المرفأ… فهل من يتعامل بجدية؟

قانون الانتخاب: الموعد 27 آذار … ولا مقاعد للاغتراب… ولا كوتا نسائية

بيطار يسرّب نفياً لما سرّب عنه… وتسريبات عن نوايا بمذكرات بحقّ النواب

الديار

ميقاتي «ينأى بنفسه» عن طروحات عبداللهيان «لكسر الحصار»: انشالله خير!

اسرائيل حائرة ازاء السياسة الاميركية: تساعد حزب الله على تعزيز قوته

دوكان يحدد شروط المساعدة و«ينعى» تمويل البنك الدولي للغاز المصري؟

اللواء

مفاوضات الصندوق في الواجهة: تباطؤ لبناني وإغراءات فرنسية

ترحيب لبناني بالتقارب الإيراني - الخليجي وانتقاد أميركي لبواخر المازوت وحليب كويتي لأطفال لبنان

الجمهورية

واشنطن: الحل بالتفاهم مع الصندوق

عون: الدعم المالي للعسكريين هو الاساس

دفع ٍ لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية السنة.. ووعــود بمساعدات مواكبة