عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 تشرين الأول 2021

الأخبار
مافيا المدارس الخاصّة: «تشليح» على عين الوزارة!
البخاري يعود إلى بيروت «عَ السكت» لنسج تحالف انتخابي بين القوات والـ NGOs
الرياض: ميقاتي كالحريري... ولن نساعد الجيش
اشتباك الضفّة بدأ... ولن يهدأ
«كارادينيز» تغادر بمليار دولار: البواخر تودّع بساعة تغذية بدل 24!
البناء
عبد اللهيان: عرض إيراني بمعامل كهرباء وإعادة إعمار المرفأ… فهل من يتعامل بجدية؟
قانون الانتخاب: الموعد 27 آذار … ولا مقاعد للاغتراب… ولا كوتا نسائية
بيطار يسرّب نفياً لما سرّب عنه… وتسريبات عن نوايا بمذكرات بحقّ النواب
الديار
ميقاتي «ينأى بنفسه» عن طروحات عبداللهيان «لكسر الحصار»: انشالله خير!
اسرائيل حائرة ازاء السياسة الاميركية: تساعد حزب الله على تعزيز قوته
دوكان يحدد شروط المساعدة و«ينعى» تمويل البنك الدولي للغاز المصري؟
اللواء
مفاوضات الصندوق في الواجهة: تباطؤ لبناني وإغراءات فرنسية
ترحيب لبناني بالتقارب الإيراني - الخليجي وانتقاد أميركي لبواخر المازوت وحليب كويتي لأطفال لبنان
الجمهورية
واشنطن: الحل بالتفاهم مع الصندوق
عون: الدعم المالي للعسكريين هو الاساس
دفع ٍ لاتفاق مع الصندوق قبل نهاية السنة.. ووعــود بمساعدات مواكبة