إعلامي ينفي ما يتمّ تداوله عن لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري

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أكّد رئيس مجلس إدارة "شبكة الميادين الاعلامية"، الزميل غسان بن جدو، أن كلّ ما يتمّ تداوله، نقلاً عن لسانه، في بعض المواقع والمنصّات الإعلامية، بشأن لقاء مزعوم مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، هو "افتراء محض".

و قال بن جدو إن الكلام الذي نُسِب إليه بشأن اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري هو كلامٌ "زائفٌ وعارٍ من الصحة، جملةً وتفصيلاً".

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تَداوَلوا كلاماً، ادّعوا فيه أن الزميل غسان بن جدو التقى رئيس الوزراء اللبنانيَّ السابق سعد الحريري.