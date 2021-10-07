سلسلة لقاءات لوزير الطاقة أبرزها مع السفير السوري الذي وضعه في أجواء المباحثات بشأن إتفاقيات الكهرباء والغاز

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إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في مكتبه في الوزارة منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان رافقته السفيرة الفرنسية آن غريو ووفداً مرافقاً، وتطرق البحث الى أهداف زيارة الأخير الى بيروت وكيفية مساعدة لبنان في إطار الدعم الفرنسي على كافة الأصعدة.



كما إستقبل وزير الطاقة والمياه السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي وضعه في أجواء المباحثات التي تجري مع الأشقاء العرب المعنيّين بإتفاقيات الكهرباء والغاز والتي يرعاها المجتمع الدولي والبنك الدولي على حد سواء، لاسيما وأن دور سوريا محوري وفعّال نظراً للترابط في الجغرافي بين البلدان المجاورة؛ كما ايضاً لناحية مساعدتها لبنان في تذليل كل العقبات الفنية والتقنية وإجراء الإصلاحات اللازمة على شبكة الكهرباء؛



كما تناول البحث موضوعاً هاماً ألا وهو أن يكون لدى الجانب السوري الكميات الكافية من الغاز لتزويد لبنان بها ومواءمتها لكميات الغاز المصري الذي سيصل الى الجانب السوري كون ما سيحصل هو عملية "سواب" بين الجانبين المصري والسوري الى ذلك جرت ايضاً جولة أفق واسعة على كافة الشؤون المحلية والإقليمية.



وكان وزير الطاقة والمياه قد التقى السفيرة الايطالية نيكوليتا بومبارديير وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان وإيطاليا لما فيه خير البلدين، لاسيما عدد من المشاريع التي تدعم فيها ايطاليا لبنان في مجال الطاقة والمياه.