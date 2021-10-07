وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية الى مطار بيروت ناقلة 3 أطنان من حليب الأطفال

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أعلنت "وكالة الأنباء الكويتية - كونا" أن "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت استقبل اليوم طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية نقلت3 أطنان من حليب الأطفال إهداء من الشعب الكويتي إلى الشعب اللبناني. وتم تسليم شحنة الإغاثة إلى جمعية الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي اللبنانية بإشراف سفارة الكويت لدى لبنان ممثلة بالسكرتير الأول ياسين الماجد".

وقال العقيد الركن الطيار ركان الزمانان ل"كونا": "إن الحمولة عبارة عن شحنة من حليب الأطفال وهي إغاثة عاجلة للبنان مقدمة من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية". واعتبر أن "هذه الإغاثة هي جزء مما يقوم به الجيش الكويتي لمساندة الأشقاء في لبنان، في ظل هذه الظروف".

من جهتها، قالت رئيسة جمعية "الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي" في لبنان أمل حسن ل"كونا": "بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من أوضاع صحية واقتصادية دقيقة وانقطاع الأدوية وحليب الأطفال، قمنا بمناشدة جهات عدة من أجل المساعدة في هذا المجال فكانت التلبية من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية في الكويت". وشكرت ل"أهل الكويت تلبية النداء سريعا"، لافتة إلى أن "عبوات الحليب ستوزع في مختلف المحافظات اللبنانية".

وأشارت "كونا" إلى أن "الكويت كانت أولى الدول المسارعة لإغاثة لبنان عبر الجسر الجوي التي بادرت إلى إنشائه فور وقوع الانفجار، والذي نقل عبر 18 طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية ما يفوق ال820 طنا من الحاجات إلى لبنان".