قوى الامن توضح: الاعتداء على ضابط في الحدت خلفيته عائلية والعمل جار لتوقيف المتورطين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تتناقل وسائل الإعلام خبرا حول تعرض أحد ضباط قوى الأمن الداخلي للاعتداء في شارع السانت تريز -الحدت من قبل عدد من الأشخاص.

بعد التحقيق من قبل فصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، تبين أن هذا الاعتداء قد حصل حوالى الساعة 17.30 من تاريخ 05/10/2021 نتيجة خلافات عائلية. فلدى توجه الضابط لاصطحاب ابنته المتواجدة في منزل ذوي زوجته السابقة كما جرت العادة، وبوصوله إلى المحلة، تفاجأ بتهجم حوالي 6 أشخاص عليه وقاموا بالتعرض له، حيث نقل على إثره إلى المستشفى للمعالجة.

يجري التحقيق مع والد وشقيقي الزوجة السابقة، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين.

وفي سياق متصل، اعتدي ليل أمس على محلات هدايا غملوش في محلة الشياح - حي الأميركان، وعلى محلات مجوهرات غملوش في محلة بئر العبد الشارع العام - يحتمل أن تكون لها علاقة بالإشكال المذكور - قوى الأمن الداخلي تتابع الموضوع بكل جدية، وهي ستلاحق الفاعلين بغية توقيفهم.

أحيل الملف والموقوفون إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناء على إشارة القضاء المختص".