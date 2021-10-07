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وزارة الزراعة حددت سعر كيلو الحليب الطازج

7
OCTOBER
2021
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، متابعتها "لملف تسعير الحليب الطازج بشكل يومي"، ولفت الى أنه "بعد دراسة انعكاسات رفع الدعم عن المحروقات، وبعد أن أصبحت غالبية مدخلات الانتاج على سعر الصرف في السوق الموازية، وحرصا من الوزارة على استمرارية قطاع تربية المواشي لإنتاج الحليب والحفاظ على القطيع الحيواني، وتأكيدا لوقوفها إلى جانب المربين لتأمين لقمة عيشهم بما ينعكس ايجابا على الأمن الغذائي للمواطن، وبعد سلسلة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي مربي الأبقار الحلوب وأصحاب مصانع الحليب، فقد تم تحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ 0,50 سنتا اميركيا على باب المزرعة يحتسب اسبوعيا وفق سعر الصرف في السوق الموازي".

ودعت الوزارة الى "التزام السعر التوجيهي من قبل المصانع ومنتجي الحليب الطازج بما يؤمن مصلحة كل أطراف هذا القطاع، وعند وقوع اي مخالفة لما ورد اعلاه، تتمنى الوزارة إبلاغ المصلحة الزراعية الاقليمية خطيا للتحقق واجراء المقتضى".

 

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