living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحد جرحى إنفجارالتليل عاد من تركيا

7
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي، الجريح نادر شريف درويش، الذي كان قد أصيب بحروق بالغة في انفجار التليل في عكار ونقل لتلقي العلاج في تركيا بمبادرة إنسانية من الدولة التركية وبمساعي سفير لبنان في تركيا غسان المعلم والهيئة العليا للاغاثة ووزارة الصحة العامة، وكان في استقباله في المطار الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، بالاضافة إلى ذويه.

وشكر والد الجريح الدولة التركية وأمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الجهود التي بذلت لانقاذ ابنه ليعود معافى الى وطنه وبلدته.

خير

بدوره، عبر اللواء خير عن سعادته بعودة المواطن درويش معافى من الحروق البليغة التي كان قد اصيب بها في كارثة التليل في عكار، شاكراً "الحكومة التركية والسفير التركي اضافة الى سفير لبنان في تركيا على جهودهم والاستجابة الى مساعي الهيئة العليا للاغاثة بنقل الجريح الى تركيا للعلاج وعودته، وهي جهود طالما عودتنا عليها الدولة التركية بوقوفها الدائم والداعم للبنان واللبنانيين".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout