أحد جرحى إنفجارالتليل عاد من تركيا

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وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي، الجريح نادر شريف درويش، الذي كان قد أصيب بحروق بالغة في انفجار التليل في عكار ونقل لتلقي العلاج في تركيا بمبادرة إنسانية من الدولة التركية وبمساعي سفير لبنان في تركيا غسان المعلم والهيئة العليا للاغاثة ووزارة الصحة العامة، وكان في استقباله في المطار الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، بالاضافة إلى ذويه.

وشكر والد الجريح الدولة التركية وأمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الجهود التي بذلت لانقاذ ابنه ليعود معافى الى وطنه وبلدته.

خير

بدوره، عبر اللواء خير عن سعادته بعودة المواطن درويش معافى من الحروق البليغة التي كان قد اصيب بها في كارثة التليل في عكار، شاكراً "الحكومة التركية والسفير التركي اضافة الى سفير لبنان في تركيا على جهودهم والاستجابة الى مساعي الهيئة العليا للاغاثة بنقل الجريح الى تركيا للعلاج وعودته، وهي جهود طالما عودتنا عليها الدولة التركية بوقوفها الدائم والداعم للبنان واللبنانيين".