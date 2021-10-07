رئيس الجمهورية عرض الأوضاع العامة ومطالب إقليم الخروب مع الوزير السابق الخطيب

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الرئيس عون التقى الدكتورة بترا خوري مهنئا إياها في منصبها الجديد

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الوزير السابق طارق الخطيب، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة. وتركّز البحث على مطالب إقليم الخروب الإنمائية، لاسيّما تأمين التيار الكهربائي لقرى الإقليم من خط بسري.

الدكتورة بترا خوري

واستقبل الرئيس عون، الدكتورة بترا خوري، لمناسبة تعيينها المديرة العالمية للعناية الاجتماعية والصحية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC الذي يتخّذ من جنيف مقراً له.

وتمنى الرئيس عون للدكتورة خوري التوفيق في مسؤولياتها الجديدة، لاسيّما وانّها اختيرت من بين 600 مرشح من دول عدة، وهي المرة الأولى التي تتولى هذه المسؤولية مرشّحة من دول الشرق الأوسط. ومعلوم انّ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ( IFRC) يضم ممثلين عن 192 دولة.