لقاء تكريمي لوزير خارجية قبرص في مستشفى الكرنتينا

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أقام رئيس مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا الحكومي الجامعي الدكتور ميشال مطر ومديرة المستشفى السيدة كارين صقر لقاءً جامعًا في حرم المستشفى حول وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليس، لشكر دولة قبرص على مساهمتها في إعادة إعمار وتأهيل مستشفى الكرنتينا، بعد الدمار الذي أصابه جراء إنفجار المرفأ، عبر اليونيسف،التي منحتها الدولة القبرصية مليون أورو، لمتابعة أعمال التأهيل.

وقد شارك في اللقاء، إلى الوزير القبرصي،مديرة اليونيسف في لبنان السيدة يوكي موكويو، وسفير قبرص في لبنان بانايوتي كرياكو ومدير عام وزارة الصحة الدكتور فادي سنان ومدير مكتب وزير الصحة، الدكتور عصام شعراني اللذان مثلا وزير الصحة الدكتور فراس أبيض ورئيس قسم الأطفال في المستشفى الدكتور روبير صاصي وعضو مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا نقولا رباط.