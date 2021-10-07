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الرئيس عون: لبنان يدعم جهود ايران لتعزيز التقارب مع دول المنطقة من خلال الحوار الذي يمكن ان يقرّب وجهات النظر

7
OCTOBER
2021
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رئيس الجمهورية استقبل وزير الخارجية الإيراني

الوزير اللهيان يجدد دعم بلاده الثابت للبنان واستعداد الحكومة الإيرانية تقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عن دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية، معتبرا ان مثل هذا الحوار يمكن ان يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها.
 
ونوه الرئيس عون بالتضامن الذي تبديه ايران مع لبنان في مواجهة ازماته، وبالمساعدات التي قدّمتها بعد انفجار مرفأ بيروت، محمّلا الوزير اللهيان تحياته الى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني الصديق، متمنيا لهم دوام التقدم.
 
وكان الوزير اللهيان نقل في مستهل اللقاء الى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني، مجددا دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها لبنان خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. 
 
وقدّم الوزير الإيراني للرئيس عون عرضا لموقف بلاده من التطورات الإقليمية والدولية ولأجواء المفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من الدول العربية والأجنبية والاقتراحات المتداولة لتحسينها وتطويرها، وكذلك ما يتعلق منها بالملف النووي.
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