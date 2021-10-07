living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلى متى يستمرّ الطقس الحارّ؟

7
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الأحد، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21, 29.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خلال الليل.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 34 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية الى شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج خلال الليل، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,37
- ساعة غروب الشمس: 18,14.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout