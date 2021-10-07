ما جديد جدول أسعار المحروقات.. وأزمة البنزين؟

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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "التواصل مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط قائم وهناك وعد بأن يصدر جدول أسعار المحروقات غدا صباحا".

وأشار إلى أن "المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيد بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة"، لافتا إلى أن "المحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات".





وتمنى أن "يصدر الجدول غدا حتى تتمكن الشركات من تسليم المحطات تجنبا لاعادة مظاهر الطوابير التي شهدناها في الفترة السابقة"، لافتا إلى أن "هناك بعض المحطات مقفلة لان ليس لديها مخزون".