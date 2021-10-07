صحيفة سويسرية تفضح: مصرف لبنان يحذف ١٤ صفحة خطيرة

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كشفت صحيفة "Le Temps" السويسرية في مقال نشرته اليوم انه في عام 2016 شطب البنك المركزي اللبناني او مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة 14 صفحة من تقرير لصندوق النقد الدولي كان يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي والضعف المالي الهائل في لبنان والذي أوقع البلاد بعد ثلاث سنوات في أكبر أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية.

واضافت الصحيفة: "أنت على حافة الهاوية". من مصدرين مؤيدين ، بهذه الكلمات ، في 9 نيسان 2016 ، افتتح الفارو بيريس ، ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان ، المناقشة مع محافظ البنك المركزي ، رياض سلامة ، في اجتماع يضم مبعوثين آخرين من صندوق النقد الدولي ومسؤولين تنفيذيين آخرين لمصرف لبنان. لقد ركزوا جميعًا على مراجعة مدمرة ، حصلت Le Temps على نسخة منها.

للاطلاع على المقال https://www.letemps.ch/economie/exclusif-banque-liban-censure-un-rapport-fmi-prevoyait-desastre-actuel