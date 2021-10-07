عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الأول 2021

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الأخبار: نواب المغتربين: «إصلاح» غير قابل للتطبيق!

تواصل حكومي رسمي مع دمشق



الديار: حل حكومي للملفات الاجتماعية على الورق وميقاتي ينفتح على دمشق ؟

لبنان دخل كوما الانتخابات ولا تعديلات على القانون ولا ٦ نواب للمغتربين

البناء: عبد اللهيان من موسكو إلى بيروت: ذاهبون إلى فيينا… والعلاقات مع السعودية قريباً / الحكومة أمام تحدي الكهرباء والمحروقات: غياب التمويل وسباق سعر الصرف / في ذكرى حرب تشرين… بري والقومي للأسد: ستبقى سورية قلعتنا القومية /





نداء الوطن: عبداللهيان في بيروت... وتظاهرة سيادية رافضة "للإحتلال الإيراني"

"حزب الله" يضغط على ميقاتي: إلى سوريا دُرْ



اللواء: «فضيحة إصلاحية» من العيار الثقيل: الكهرباء المتهالكة تقترح توظيف 700!

الصندوق يوفد مسؤولاً رفيعاً إلى بيروت.. و«مافيا المحروقات» تنقض على الحكومة



النهار: شروط دولية ثابتة تواكب الحركة الديبلوماسية

الجمهورية: الملف الإنتخابي: حرب تعديلات



the daily star: Enacting reforms, electricity govt’s top priorities: Mikati





l'orient le jour: Loi électorale : les points chauds sur la table des commissions mixtes aujourd’hui