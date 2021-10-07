عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الأول 2021

الأخبار: نواب المغتربين: «إصلاح» غير قابل للتطبيق!
تواصل حكومي رسمي مع دمشق
الديار: حل حكومي للملفات الاجتماعية على الورق وميقاتي ينفتح على دمشق ؟
لبنان دخل كوما الانتخابات ولا تعديلات على القانون ولا ٦ نواب للمغتربين
البناء: عبد اللهيان من موسكو إلى بيروت: ذاهبون إلى فيينا… والعلاقات مع السعودية قريباً / الحكومة أمام تحدي الكهرباء والمحروقات: غياب التمويل وسباق سعر الصرف / في ذكرى حرب تشرين… بري والقومي للأسد: ستبقى سورية قلعتنا القومية /
نداء الوطن: عبداللهيان في بيروت... وتظاهرة سيادية رافضة "للإحتلال الإيراني"
"حزب الله" يضغط على ميقاتي: إلى سوريا دُرْ
اللواء: «فضيحة إصلاحية» من العيار الثقيل: الكهرباء المتهالكة تقترح توظيف 700!
الصندوق يوفد مسؤولاً رفيعاً إلى بيروت.. و«مافيا المحروقات» تنقض على الحكومة
النهار: شروط دولية ثابتة تواكب الحركة الديبلوماسية
الجمهورية: الملف الإنتخابي: حرب تعديلات
the daily star: Enacting reforms, electricity govt’s top priorities: Mikati
l'orient le jour: Loi électorale : les points chauds sur la table des commissions mixtes aujourd’hui