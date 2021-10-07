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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في المعلومات، ان واشنطن والرياض تشرفان بشكل مباشر على تركيب تحالف بين القوات اللبنانية والكتائب والاحرار وميشال معوض والنواب المستقيلين وقوى اسلامية وشخصيات من ١٤ اذار ورموز المجتمع المدني وفاعليات درزية، وحتى الان فان كل المحاولات لضم جنبلاط الى هذا التحالف فشلت ومصرّ على وسطيته، اما لجهة التعامل مع سعد الحريري فان الامور لم تحسم بعد اذا كان التحالف معه او مع شقيقه بهاء، رغم ان الرياض تراهن على جنبلاط واقناعه بالتموضع مع فريقها السياسي، كما تحاول واشنطن ترتيب العلاقة بين الرياض والحريري وبينه وبين شقيقه بهاء لتمتين جبهتهم ضد حzب الله.