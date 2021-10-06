ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري اليوميّ؟

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أفاد التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:



* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 42 فحصا.



* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.



* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 1.



* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 2.



* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1371 حالة شفاء.



* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.



* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10



* حالات وفاة: 0



وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01/832070"